Duo nach Taschendiebstahl festgenommen

Nr. 1218

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte zwei mutmaßliche Taschendiebe in Mitte fest. Gegen 19.35 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte zwei verdächtige Männer beim Besteigen einer stark frequentierten Tram in der Turmstraße. Die Einsatzkräfte wurden vorher auf das Duo, das regelmäßig potenzielle Opfer im ÖPNV sondierte, aufmerksam. In der Tram platzierten sich die 50- und 42-Jährigen in unmittelbarer Nähe einer 83-Jährigen. Während der 42-Jährige die Sicht der Seniorin mittels Festhaltens der Haltestange unmittelbar vor ihrem Gesicht blockierte, postierte sich der 50-Jährige hinter ihr, und entwendete schließlich ein Smartphone aus ihrem Rucksack. An der Haltestelle Invalidenpark nahmen die Zivilfahnder das Duo fest und händigten das entwendete Smartphone der Besitzerin im Nachgang wieder aus. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte zwei weitere mutmaßlich aus Diebstählen stammende Smartphones, Bargeld sowie ein Klappmesser und beschlagnahmten alles. Einsatzkräfte verbrachten die Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam, wo sie nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Kriminalpolizei überstellt wurden. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.

