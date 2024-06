Fußgänger bei Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer verletzt

Nr. 1217

Gestern Abend ereignete sich in Mitte ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Fußgänger. Kurz nach 18 Uhr soll derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge ein 91-Jähriger zwischen zwei geparkten Autos die Fahrbahn auf der Rathausstraße betreten haben, um diese in Richtung Rotes Rathaus zu überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 20-Jährigen, der vom Alexanderplatz kommend mit einem E-Scooter die Rathausstraße in Richtung Spandauer Straße befuhr. In der Folge stürzte der Senior und erlitt einen Oberschenkelhalsbruch. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.