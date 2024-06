Homophober Angriff auf zwei Männer

Nr. 1216

Gestern Abend kam es in Friedrichshain zu einem homophoben Angriff auf zwei Männer. Kurz nach 20 Uhr soll das Paar auf einer Wiese im Volkspark Friedrichshain gesessen haben. Als das Paar begann sich zu küssen, sollen sich drei Männer einer in der Nähe befindlichen Familiengruppe zu den 25- und 29-Jährigen begeben haben. Sie sollen dann die beiden Männer aufgefordert haben, das Küssen vor ihren Frauen und Kindern zu unterlassen und hierzu eine andere Örtlichkeit aufzusuchen. Zeugenaussagen zufolge schlug und trat das Trio anschließend auf die beiden sitzenden Männer ein und versuchte sie vom Ort wegzuschubsen. Als es dem Paar gelang, sich aus der Situation zu retten und Zuflucht bei einer anderen Personengruppe zu finden, sollen die drei Angreifer zu ihrer Familie zurückgekehrt sein. Einer der Tatverdächtigen entfernte sich noch vor dem Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeieinsatzkräfte vom Ort. Von den anderen beiden stellten sie die Personalien fest. Die Männer im Alter von 34- und 33-Jahren wurden nach Abschluss der Maßnahmen am Ort entlassen. Die beiden Angegriffenen klagten über Schmerzen am Kopf und hatten einige Hautabschürfungen, wollten sich zunächst jedoch nicht ärztlich behandeln lassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.