Alleinunfall nach Trunkenheitsfahrt

Nr. 1213

Vergangene Nacht kam es zu einem Alleinunfall in Oberschöneweide, in dessen Folge ein Mann verletzt ins Krankenhaus kam. Kurz vor 3 Uhr war ein Autofahrer zwischen der Oberspreestraße und der Straße An der Wuhlheide auf der Wilhelm-Spindler-Brücke unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der 33-Jährige auf der Wilhelm-Spindler-Brücke die Kontrolle über seinen Opel verloren haben und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei soll der Wagen gegen eine Schallschutzwand geprallt sein und sich anschließend überschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte fanden das Auto auf dem Dach liegend vor. Ein anwesender Ersthelfer soll dem 33-Jährigen zuvor geholfen haben, aus dem Unfallwagen zu gelangen. Nach einer Atemalkoholkontrolle, die einen Wert von knapp über zwei Promille ergab, brachten alarmierte Rettungskräfte den Mann, der bei dem Unfall Schürfwunden im Gesicht erlitt, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten darüber hinaus den Führerschein des 33-Jährigen. Die Wilhelm-Spindler-Brücke, auf der die Schallschutzwand stark beschädigt wurde, blieb während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis etwa 4 Uhr gesperrt. Die Sperrung beeinträchtigte den Busverkehr der BVG-Linie N65. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.