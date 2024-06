Mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt

Nr. 1209

In der vergangenen Nacht setzten bisher Unbekannte mehrere Autos in Moabit in Brand. Nach bisherigem Kenntnisstand alarmierte eine Anwohnerin Polizei und Feuerwehr um kurz vor 1 Uhr in die Spenerstraße, da sie mehrere Fahrzeugbrände bemerkte. Sechs Fahrzeuge wurden durch das Feuer teilweise erheblich beschädigt. Ein weiteres Auto wurde leicht beschädigt und bei noch einem Fahrzeug, das durch die Unbekannten angegriffen wurde, waren augenscheinlich keine Beschädigungen erkennbar. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.