Parteizentrale beschmiert

Nr. 1208

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 wurden heute Morgen zu einer Sachbeschädigung an einer Parteizentrale im Ortsteil Wedding gerufen. Ein Mitarbeiter hatte gegen 7 Uhr großflächige Schmierereien in roter Farbe an der Fassade des Gebäudes und auf dem Gehweg davor entdeckt. Dort war auch ein Schriftzug zu lesen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsabsuche nach Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Einsatzkräfte stellten am Ort eine Tüte mit Farbe als mögliches Tatmittel sicher. Die Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.