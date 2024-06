Versuchter Raub auf Seniorin - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 1207

Die Polizeidirektion 2 (West) bittet zu einem versuchten Raub auf eine Seniorin in Spandau um Mithilfe. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde gestern Abend, kurz nach 19 Uhr, eine verletzte 80-Jährige im Südpark aufgefunden. Die Seniorin wies massive Verletzungen im Gesicht auf, die durch äußere Gewalteinwirkung entstanden sein könnten. Sie befindet sich in stationärer Behandlung.

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht?

Wer hat in den letzten Tagen auffällige Personen im Park bemerkt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2, in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter den Rufnummern (030) 4664-273110 (innerhalb der Bürodienstzeiten) bzw. (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail , an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle.