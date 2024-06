Transporter vor Parteibüro angezündet

Nr. 1206

Bisher Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht einen Transporter vor einem Parteibüro in Blankenburg in Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte ein Zeuge das Feuer um kurz vor 3 Uhr in der Straße Alt-Blankenburg Ecke Priesterstege und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Personen wurden nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Da der Verdacht einer politischen Tatmotivation besteht, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen.