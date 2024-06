Nationalfahne und Parteizentrale beschmiert

Nr. 1201

Unbekannte beschmierten in der vergangenen Nacht eine Parteizentrale in Kreuzberg. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kurz nach 2 Uhr einen ungefähr 150 cm x 150 cm großen Schriftzug mit Bezug zum Nahostkonflikt auf der Fassade des Hauses an der Wilhelmstraße fest und alarmierte die Polizei. Zudem wurden die Nationalfahne, die Berliner Landesfahne, die Europafahne sowie zwei Fahnen der Partei mit roter Farbe beschmiert, die an Masten vor dem Gebäude gehisst waren. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.