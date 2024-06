Antisemitische Schmierereien in einer Toilette

Nr. 1200

Unbekannte haben mit antisemitischen Schriftzügen die Kabinen einer Toilette in Charlottenburg geschmiert. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Universität stellte gestern Nachmittag gegen 16 Uhr in der Straße des 17. Juni, die in schwarzer Farbe geschriebenen Schriftzüge an den Kabinen einer Toilette fest. Mehrere Kabinen waren betroffen. Bis zur Beseitigung der Schmierereien bleibt die Toilette gesperrt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen zu dieser Tat.