Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Nr. 1199

Heute Morgen wurde eine Radfahrerin durch einen Verkehrsunfall in Tempelhof verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 58-jährige Frau gegen 7.30 Uhr die Borussiastraße in Fahrtrichtung Schöneberger Straße. Ein 47-jähriger Autofahrer, der ebenfalls die Borussiastraße befuhr, erfasste die entgegenkommende Frau, als er mit Fahrtrichtung Neue Straße in die Manteuffelstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich Verletzungen im Rumpfbereich zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin in ein Krankenhaus, in welchem sie zur stationären Beobachtung aufgenommen wurde. Für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die Manteuffelstraße zwischen Alt-Tempelhof und Ringbahnstraße bis gegen 8 Uhr gesperrt werden. Der Busverkehr der BVG war hiervon ebenfalls betroffen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.