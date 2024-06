Radfahrerin durch Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1198

Heute Morgen wurde eine Radfahrerin durch einen Verkehrsunfall in Wannsee verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 47 Jahre alte Frau gegen 7 Uhr mit ihrem E-Bike die Alsenstraße in Richtung Am kleinen Wannsee, als ein 33-jähriger Lkw-Fahrer von der Hohenzollernstraße kommend beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Hohenzollernstraße/Alsenstraße mit der Radfahrerin zusammenstieß. Durch den Zusammenprall stürzte die Frau vom Fahrrad und verletzte sich an Kopf und Schulter. Ein Polizeibeamter leistete am Ort Erste-Hilfe, bevor die 47-Jährige durch hinzualarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sie wurde stationär aufgenommen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.