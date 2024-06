Festnahmen nach versuchtem Trickdiebstahl

Nr. 1183

Gestern Mittag nahmen Polizeikräfte eine Frau und einen Mann nach einem versuchten Trickdiebstahl in Karlshorst fest. Zunächst soll sich die 48-Jährige gegen 12.45 Uhr unter dem Vorwand, bei einem 95-jährigen Mieter kostenlos Reinigungstätigkeiten verrichten zu wollen, Zugang zu dessen Wohnung in der Godesberger Straße verschafft haben. Der 44-jährige mutmaßliche Komplize soll das Ablenkungsmanöver dann genutzt haben, um sich unbemerkt ebenfalls Zugang zur Wohnung des Seniors zu verschaffen und hier Schränke sowie Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen zu öffnen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen konnten die mutmaßlichen Trickdiebe nichts erbeuten. Beim Verlassen des Wohnhauses wurden die beiden Tatverdächtigen von in der Nähe befindlichen Polizisten festgenommen. Nach dem 44-jährigen Tatverdächtigen wurde bereits wegen einer ähnlich gelagerten Tat per Haftbefehl gesucht. Die Einsatzkräfte brachten die beiden Festgenommenen anschließend in einen Polizeigewahrsam und überstellten sie einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin, das mit den weiteren Ermittlungen betraut ist.

Diesen Fall zum Anlass nehmend, rät die Polizei:

• Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

• Lassen Sie nur Dienstleistende ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden!

• Wenden Sie sich im Zweifel an eine Vertrauensperson oder wählen Sie den Notruf!

Nähere Informationen zum Trickdiebstahl/-betrug finden Sie im Internet unter diesem Link.

Seniorinnen und Senioren finden weitere interessante und hilfreiche Informationen für Ihre Sicherheit unter diesem Link.