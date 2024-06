Zeuginnen und Zeugen nach Verkehrsunfall in Plänterwald gesucht

Nr. 1239

Die Polizei Berlin sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Vormittag des 3. Juni 2024. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer die Puderstraße in Richtung Kiefholzstraße und missachtete dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers, der seinerseits die Kiefholzstraße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19-jährige Motorradfahrer erlitt erhebliche Verletzungen. Auch der Autofahrer wurde verletzt, außerdem entstand erheblicher Sachschaden.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallablauf machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Adlershof unter den Rufnummern (030) 4664-372312, 4664-372301, 4664-372303, 4664-372304, außerhalb der Bürodienstzeiten unter 4664-371100, per E-Mail an Dir3K23@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.

Erstmeldung Nr. 1170 vom 4. Juni 2024: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gestern Vormittag kam es im Ortsteil Plänterwald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 55-Jährige gegen 9.50 Uhr mit seinem Auto die Puderstraße und bog links in die Kiefholzstraße ab. Dabei kollidierte er mit dem 19 Jahre alten Motorradfahrer, der in der Kiefholzstraße in Richtung Elsenstraße unterwegs war. Der Heranwachsende erlitt bei dem Zusammenstoß Rumpfverletzungen, die von einer Passantin am Ort erstversorgt wurden. Wenig später eintreffende Rettungskräfte übernahmen die Versorgung und brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer hatte bei dem Unfall Verletzungen im Gesicht erlitten und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hatte, um das Motorrad zu führen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund drei Stunden lang gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden zur Erstellung technischer Gutachten sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).