Zeugen halten Ladendieb fest und übergeben ihn der Polizei

Nr. 1151

Dank der tatkräftigen Hilfe von zwei Zeugen gelang es Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 14 gestern Nachmittag, einen Ladendieb in Heinersdorf festzunehmen. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge beobachtete eine Mitarbeiterin eines Getränkemarktes in der Prenzlauer Promenade gegen 17 Uhr einen Mann beim Einstecken von alkoholischen Getränken in eine mitgeführte Tüte. Als der 34-Jährige das Geschäft verlassen wollte, ohne die an sich genommenen Waren zu bezahlen, sprach die Angestellte ihn an. Nachfolgend soll es zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem die 51-Jährige die Tragetasche an sich nahm und gestürzt sei. Der Tatverdächtige soll der Frau daraufhin in das Gesicht und auf eine Hand geschlagen haben, wodurch es ihm gelungen sein soll, die Tüte von der Frau zu ergreifen. Zwei 28-jährige Zeugen eilten der Frau zur Hilfe, hinderten den mutmaßlichen Ladendieb an der Flucht und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte fest. Die Mitarbeiterin klagte über Kieferschmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde der Tatverdächtige, der über einen festen Wohnsitz verfügt, aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen.