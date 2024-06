Brennende Fahrzeuge

In zwei Bezirken brannten in der vergangenen Nacht mehrere Autos. Verletzt wurde niemand. Brandkommissariate des Landeskriminalamtes haben in allen Fällen die Ermittlungen übernommen.

Nr. 1145

Gegen 1.50 Uhr alarmierte eine Passantin im Ortsteil Prenzlauer Berg die Feuerwehr, nachdem sie in der Ostseestraße Flammen an einem auf der Mittelinsel geparkten Auto bemerkt hatte. Durch den Brand wurden vier weitere Autos sowie ein Baum beschädigt. Während der Löschmaßnahmen war die Ostseestraße zwischen der Prenzlauer Allee und der Sültstraße in Richtung Greifswalder Straße kurzzeitig gesperrt. Davon war auch der Buslinienverkehr der BVG betroffen.

Nr. 1146

Die Feuerwehr wurde gegen 2.20 Uhr auf einen Gewerbehof in der Neuendorfer Straße in Spandau alarmiert, nachdem eine Zeugin einen brennenden Transporter festgestellt hatte. Das Feuer sprang in der Folge auf zwei weitere geparkte Autos über. Der Feuerwehr gelang es, die Brände vollständig zu löschen.