Nach Zigaretten gefragt und dann zugestochen

Nr. 1144

Zu einem am Kopf verletzten Mann wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 gestern Abend in den Ortsteil Tiergarten alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen des 42-jährigen Verletzten befand sich dieser gegen 19.10 Uhr in der Pohlstraße und rauchte, als ein Unbekannter auf ihn zugekommen sei und ihn nach Zigaretten gefragt habe. Nachdem er die Herausgabe verneint habe, soll der andere Mann zwei Messer hervorgezogen und unvermittelt auf ihn eingestochen haben, bevor er in unbekannte Richtung geflüchtet sei. Der angegriffene Mann kam nach einer Erstversorgung am Tatort durch die Besatzung eines Rettungswagens mit einer Stichverletzung am Kopf und einer Schnittverletzung am Ohr ins Krankenhaus. Er wurde dort ambulant behandelt. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsabsuche nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) führt die noch andauernden Ermittlungen.