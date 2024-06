80-jähriger Radfahrer mit Auto kollidiert

Nr. 1143

Bei einem Verkehrsunfall in Neukölln wurde gestern ein 80-jähriger Radfahrer verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge war der Senior gegen 10.30 Uhr mit seinem Gefährt auf der Grenzallee in Richtung Sonnenallee in der rechten von drei Fahrspuren unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Sonnenallee wechselte er auf die mittlere Spur und kollidierte dabei mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Auto der Marke Toyota, an dessen Steuer ein 52-jähriger Mann saß. Der Radfahrer soll bei dem Zusammenprall auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert worden sein, wobei er sich am Kopf sowie an Armen und Beinen verletzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).