Autodieb festgenommen

Nr. 1140

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Autodieb in Marzahn fest. Gegen 1.30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin am Helene-Weigel-Platz, wie sich ein Mann an einem Toyota zu schaffen machte und die Beifahrertür des Wagens öffnete. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Hinzueilende Einsatzkräfte nahmen den 42-jährigen Mann, der sich zu Fuß vom Tatort entfernt hatte, noch im Nahbereich fest und fanden auf seinem Fluchtweg mutmaßliche Tatmittel, darunter eine Stange. Einsatzkräfte brachte den Tatverdächtigen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er dem weiterbearbeitenden Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übergeben wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht des versuchten besonders schweren Diebstahls dauern an.