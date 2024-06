Gemeinschaftlicher Raub auf Spaziergänger

Nr. 1139

Bei einem Raub im Ortsteil Hansaviertel wurde gestern Nachmittag ein Mann verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde ein 79 Jahre alter Spaziergänger gegen 15.25 Uhr in der Händelallee am Großen Tiergarten auf einem Weg der Grünanlage von drei unbekannten jungen Männern von hinten gepackt und mehrmals ins Gesicht geschlagen. Die mutmaßlichen Räuber entwendeten ihm seinen getragenen Schmuck, seine Brille sowie ein Schlüsselbund und seine Gehhilfe. Danach flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Durch den Angriff erlitt der 79-Jährige Verletzungen am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden vom Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.