Mann mit Stichverletzung im Krankenhaus

Nr. 1134

Ein Mann erlitt gestern Abend in Mitte eine Stichverletzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 31-Jährige gegen 18.20 Uhr in einer Grünanlage in der Rochstraße, als er von fünf bis acht Unbekannten mit Schlägen angegriffen wurde. In der Folge fügte ihm einer aus der Gruppe eine Stichverletzung zu, woraufhin er zu Boden ging. Anschließend flüchtete die Gruppe. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Nunmehr soll keine Lebensgefahr mehr bestehen. Die weiteren Ermittlungen nach den Tätern und den Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an.