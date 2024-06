Autofahrer wird von Unbekannten verfolgt

Nr. 1133

Vergangene Nacht wurde ein Mann beim Autofahren von einem anderen Auto mit mehreren unbekannten Insassen verfolgt und bedrängt. Gegen 1.30 Uhr bemerkte der 30-Jährige bei roter Ampel an der Köpenicker Straße Ecke Adlergestell einen dunklen Wagen, dessen Fahrzeugführer ihn erst mit Gesten und anschließend verbal aufgefordert haben soll, anzuhalten und an den rechten Fahrbahnrand zu fahren. Der 30-Jährige soll der Aufforderung nicht nachgekommen und weitergefahren sein. Daraufhin soll ihn der dunkle Wagen verfolgt haben. Während der Verfolgung soll der dunkle Wagen unter dauerhafter Betätigung der Lichthupe erst von hinten und auf Höhe der Spindlersfelder Brücke seitlich dicht aufgefahren sein, wodurch der Verfolgte an den rechten Fahrbahnrand gedrängt wurde. Dabei soll sich dem Vernehmen nach ein weiterer Mann aus dem hinteren Fenster des dunklen Wagens herausgelehnt und mit einem unbekannten Gegenstand gegen das Auto des 30-Jährigen geschlagen haben. Mit dem Herannahen alarmierter Einsatzkräfte ließen die Unbekannten vom Wagen des 30-Jährigen, das nunmehr mehrere Schäden aufwies, ab und flüchteten unerkannt. Eine Nahbereichsabsuche verlief erfolglos. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.