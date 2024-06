Mann mit Messer verletzt

Nr. 1132

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der vergangenen Nacht in Zehlendorf erlitt ein Mann Stichverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Unbekannter gegen 22.30 Uhr einen 46 Jahre alten Mann in der Machnower Straße/Teltower Damm/Hampsteadstraße mit einem Messer verletzt haben. Im weiteren Verlauf soll der mutmaßliche Täter den am Boden liegenden 46-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und getreten haben und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angegriffenen mit Kopf- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung, insbesondere zum Hintergrund der Tat, dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.