Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1102

Die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben heute Mittag die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Wilmersdorf aufgenommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden Polizei und Rettungskräfte um kurz nach 13 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Jenaer Straße gerufen, in dessen Eingangsbereich eine schwerverletzte Frau lag. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Frau wies Stichverletzungen auf. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer hat in den Mittagsstunden des heutigen Tages im Umfeld der Jenaer Straße Schreie oder ähnliche Geräusche vernommen?

• Wer hat kurz vor oder nach der Tat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten?

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die 2. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911222, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle.