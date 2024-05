Festnahme nach versuchten Einbrüchen

Nr. 1101

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte in Weißensee einen 56 Jahre alten Mann nach zwei versuchten Einbrüchen fest. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der mutmaßliche Täter gegen 21.20 Uhr durch ein offenstehendes Fenster in der Parkstraße in die Wohnung einer 39 Jahre alten Frau. Nachdem die Mieterin den Einbrecher in ihrer Wohnung festgestellt hatte, brüllte sie ihn an und begleitete ihn zur Wohnungstür, wo der 56-Jährige die Wohnung wieder verließ. Kurze Zeit später verschaffte sich der mutmaßliche Täter ebenfalls durch ein geöffnetes Fenster Zutritt zu einer weiteren Wohnung in der Parkstraße. Auch hier wurde er durch die 41-Jahre alte Mieterin der Wohnung entdeckt, was dazu führte, dass der Tatverdächtige die Wohnung selbstständig verließ. Anschließend nahmen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Täter in unmittelbarer Nähe fest und brachten ihn zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er der weiterbearbeitenden Dienststelle übergeben wurde. Die weiteren Ermittlungen zu den versuchten Einbrüchen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.