Schwerer Raub in der Öffentlichkeit

Nr. 1100

Gestern früh wurde in Alt-Hohenschönhausen ein Jugendlicher laut eigenen Angaben bei einem Raub verletzt. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurde der 17-Jährige gegen 5.25 Uhr in Höhe der Kreuzung Gembitzer Straße Ecke Malchower Weg von drei unbekannt gebliebenen maskierten Tatverdächtigen angesprochen. Im weiteren Verlauf soll er bedroht worden sein. Anschließend forderten die mutmaßlichen Täter unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe seines Smartphones sowie seines Portemonnaies. Nachdem der Jugendliche der Aufforderung nachkam, fügten ihm die Unbekannten Verletzungen am Arm sowie am Kopf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er der Mutter übergeben wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.