Seniorin nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 1099

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Britz musste eine Seniorin zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 72 Jahre alte Frau kurz nach 17 Uhr mit einem VW den Buckower Damm in Richtung Alt-Buckow. In Höhe der Einmündung Buckower Damm Ecke Hüfnerweg kollidierte sie mit einem 79 Jahre alten Mann, der mit seiner 71 alten Ehefrau in einem Ford den Buckower Damm in entgegengesetzter Richtung befuhr und in den Hüfnerweg links abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Seniorinnen am Rumpf. Die Ehefrau des 79-Jährigen erlitt darüber hinaus noch Verletzungen am Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Frauen in ein Krankenhaus, in welchem die 71 Jahre alte Seniorin stationär verblieb. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Buckower Damm in Fahrtrichtung Johannisthaler Chaussee bis etwa 17.45 Uhr gesperrt, wovon auch die Buslinie M 44 betroffen war. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.