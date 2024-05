Kind bei Verkehrsunfall verletzt – Unbekannte Person auf Fahrrad flüchtet

Nr. 1095

Gestern Nachmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Biesdorf verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein zehnjähriger Junge auf einem Fahrrad gegen 14.20 Uhr durch die Grünanlage der Schmetterlingswiesen an der Mohrenfalterstraße und stieß dort mit einer unbekannt gebliebenen Person, die ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs gewesen ist, zusammen. Der Junge zog sich bei dem Unfall eine Kopfplatzwunde und Hautabschürfungen an den Knien zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind in Begleitung seines am Unfallort erschienen Vaters zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Person, mit die der Junge kollidiert war, entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost), insbesondere zum unerlaubten Entfernen der Person vom Unfallort, dauern an.