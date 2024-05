Stichverletzung nach Auseinandersetzung

Nr. 1094

Gestern Abend wurde ein Mann in Schöneberg durch einen Messerstich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen gerieten gegen 20.30 Uhr zwei Männer auf dem Gehweg der Dominicusstraße zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der beiden Männer, ein 32-Jähriger, ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten am Kopf verletzt haben. Daraufhin fügte der andere, bislang unbekannte Mann dem 32-Jährigen eine lebensbedrohliche Stichverletzung im Oberkörper zu und flüchtete zu Fuß in Richtung Albertstraße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen für eine Notoperation und eine anschließende intensivmedizinische Betreuung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).