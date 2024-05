Gräber geschändet

Nr. 1093

Bisher Unbekannte beschmierten zahlreiche Grabsteine auf einem Friedhof in Nikolassee mit weißer Farbe. Mitarbeitende der Grab- und Grünpflege entdeckten die Schmierereien mit weißer Farbe auf dem Friedhof am Wasgensteig gestern Morgen gegen 8 Uhr und alarmierten die Polizei. An insgesamt 83 Grabstellen brachten die Unbekannten jeweils auf der gesamten Fläche der dortigen Grabsteine scheinbar wahllos mit Farbe ein weißes „Z“ an. Ein Zusammenhang der „Z“-Form mit der Symbolik des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist derzeit nicht erkennbar. Auch mehrere Abfallbehälter auf dem Gelände des Friedhofs wurden entsprechend beschmiert. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.