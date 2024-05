Männer homophob beleidigt und mit Reizgas besprüht

Nr. 1087

In der vergangenen Nacht wurden drei junge Männer in Kreuzberg zunächst homophob beleidigt und anschließend mit Reizgas besprüht. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die 21- und zweimal 20-Jährigen gegen 1 Uhr in der Adalbertstraße unterwegs, als sie von zwei Unbekannte angesprochen wurden. Anschließend beleidigte sie einer homophob und der andere besprühte sie mit Reizgas. Anschließend flüchtete das bisher unbekannt gebliebene Duo in Richtung Reichenberger Straße. Die Angegriffenen erlitten Augenreizungen, die durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens vor Ort behandelt wurden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.