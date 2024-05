Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt, mehrere Fahrzeuge beschädigt

Nr. 1079

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Gesundbrunnen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 32-jähriger Autofahrer gegen 18.10 Uhr die Osloer Straße in Richtung Seestraße befahren haben. Bei roter Ampel soll er in den Kreuzungsbereich Osloer Straße und Prinzenallee eingefahren und mit einem entgegenkommenden Wagen, der nach links abbiegen wollte, kollidiert sein. Die 40-jährige Fahrerin dieses Fahrzeugs geriet daraufhin in den Gegenverkehr der Prinzenallee und fuhr gegen zwei Fußgänger im Alter von 39 und 25 Jahren. Anschließend stieß der Wagen der Frau gegen zwei verkehrsbedingt wartende Autos, ein dritter Wagen wurde von diesen touchiert. Die weiteren Ermittlungen hat ein Verkehrskommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.