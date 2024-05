Leblose Person aus Schlachtensee geborgen

Nr. 1078

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines in das Gewässer gefahrenen Wagens zum Schlachtensee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 21.20 Uhr gesehen haben, wie ein Mietwagen im Uferbereich in den See fuhr und sank. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten einen 23-jährigen Mann wenig später nur noch leblos aus dem Wasser bergen. Eine sofort eingeleitete Reanimation verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 übernommen.