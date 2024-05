Mann mit Messer verletzt

Nr. 1076

In der vergangenen Nacht endete ein Barbesuch in Schöneberg für einen 33-Jährigen im Krankenhaus. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war er gegen 3 Uhr mit einem 31 Jahre alten Mann vor einer Bar in der Hauptstraße in Streit geraten. Dabei soll der 31-Jährige den 33-Jährigen mit einem Messer in den Arm gestochen haben und zunächst geflüchtet sein. Später erkannte eine Zeugin den Tatverdächtigen in der Nähe des mutmaßlichen Tatortes wieder, sodass er von alarmierten Einsatzkräften festgenommen werden konnte. Im Polizeigewahrsam musst er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeit wurde er anschließend in eine Klinik gebracht und dort einem Arzt vorgestellt. Der 33-Jährige kam zur Behandlung seiner Schnittwunden am Arm zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.