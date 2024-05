Einbrecher leistet bei Festnahme Widerstand

Nr. 1075

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte der Polizei in Tegel einen Mann nach einem Einbruch in eine Schule fest. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein 42 Jahre alter Mann gegen 2 Uhr durch das Einschlagen einer Fensterscheibe im Eingangsbereich Zugang zu einer Grundschule in Tegel. Alarmierte Polizeikräfte stellten den Mann im Obergeschoss der Schule und nahmen ihn dort fest. Während der Festnahme leistete der 42-Jährige Widerstand, indem er am Boden liegend seine Arme verschränkte. Bei der Festnahme verletzte sich ein Polizeibeamter am Arm und begab sich zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Nach Feststellung seiner Personalien und Durchführung einer Blutentnahme auf einer Polizeidienststelle wurde der Festgenommene entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat des örtlich zuständigen Polizeiabschnittes.