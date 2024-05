Drei Festnahmen nach versuchtem schweren Taschendiebstahl in Tram

Nr. 1074

Heute früh nahmen Einsatzkräfte in Heinersdorf zwei Frauen und einen Mann nach einem versuchten Taschendiebstahl fest. Ein Zeuge rief gegen 5.10 Uhr in seiner Eigenschaft als Tramfahrer die Polizei zur Tino-Schwierzina-Straße, da er in der Straßenbahn beobachtet hatte, wie die drei Personen, eine 19 und eine 21 Jahre alte Frau sowie ein 20 Jahre alter Mann, versucht hatten, einem 51-jährigen Fahrgast Wertgegenstände aus dessen Hosentasche zu ziehen. Hierbei schlug und trat die 21-Jährige bei der Festnahme die Einsatzkräfte. Auch die 19-Jährige leistete Widerstand in der Form, dass sie sich steif machte und versuchte, sich zu befreien. Anschließend brachten Polizeikräfte die zwei Frauen und den Mann zur Feststellung ihrer Personalien in einen Polizeigewahrsam, von wo aus sie der weiterbearbeitenden Dienststelle übergeben wurden. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.