Mann angegriffen

Nr. 1072

Gestern Abend kam es in Gesundbrunnen zu einer gefährlichen Körperverletzung, zu der die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) die Ermittlungen übernommen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Unbekannter gegen 18.15 Uhr einen 26 Jahre alten Mann an einem Ausgang des U-Bahnhofs Osloer Straße, woraufhin dieser zu Boden ging. Dort liegend wurde der Attackierte dann von einem Mittäter des ersten Angreifers getreten. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in Richtung Seestraße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopfverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.