Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1070

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle der Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach der bulgarischen Touristin Sevdzhan Kyazim ALI. Die 54-Jährige ist zu Besuch bei Verwandten und verließ deren Wohnung in der Markelstraße in Steglitz am Morgen des 8. Mai 2024 unbemerkt. Frau ALI leidet an fortgeschrittener Demenz, ist in Berlin orientierungslos und verfügt über keine weiteren Anlaufstellen in der Stadt.

circa 50 bis 55 Jahre alt

circa 155 cm groß

• schlanke Statur

• schlanke Statur spricht ausschließlich Türkisch oder Bulgarisch

blondgefärbtes, schulterlanges Haar

Gebiss mit auffälligen Goldkronen

Die Vermisste war mit einem grünen Hemd, einer schwarzen Hose und schwarzen Schnürschuhen bekleidet.