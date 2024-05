Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1069

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Marienfelde verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 57 Jahre alte Mann gegen 23.45 Uhr mit seinem Pick-up die Marienfelder Allee in Richtung Hanielweg. In Höhe der Kreuzung Marienfelder Allee/Hanielweg/An der Heilandsweide kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum sowie einem Verkehrsschild zusammen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde. Während der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte beim Fahrzeugführer Alkohol in der Atemluft fest. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.