Tatverdächtiger nach Bedrohung und räuberischer Erpressung gesucht - Polizei bitte um Mithilfe

Nr. 1068

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen zu einer Bedrohung und einer räuberischen Erpressung. Der Gesuchte soll am Mittwoch, den 15. November 2023, gegen 21.55 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Boddinstraße in Neukölln einen flüchtenden Mann mit einem Messer in der Hand verfolgt, ihn an der Jacke gegriffen und bedroht haben, bis der Flüchtende schließlich einen Gegenstand fallen ließ. Der Unbekannte ließ dann von dem Mann ab, hob den Gegenstand auf und flüchtete mit der U-Bahn in Richtung Hermannstraße.

circa 30 bis 35 Jahre alt

zwischen 170 cm und 180 cm groß

normale Statur

Der Gesuchte war mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Jeanshose, einer Wollmütze und schwarzen Sportschuhen bekleidet und er führte einen blauen Adidas-Rucksack sowie ein Klappmesser mit sich.

Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seiner Identität oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat den Vorfall auf dem U-Bahnhof Boddinstraße am 15. November 2023 gegen 21.55 Uhr selbst beobachtet und kann weitere Hinweise dazu geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61A in Moabit unter den Rufnummern (030) 4664-574310 und (030) 4664-571100, per E-Mail oder über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.