Festnahme nach körperlicher Auseinandersetzung

Nr. 1066

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer Körperverletzung nach Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 31-jähriger Mann gegen 20.40 Uhr in einer Tram der Linie M2 in einen Streit mit einem 28-Jährigen geraten sein. An der Haltestelle Prenzlauer Allee/Kanzowstraße sollen beide Männer die Tram verlassen haben. Anschließend habe der 28-Jährige sein Gegenüber geschubst, wodurch der 31-Jährige über eine Absperrung gestürzt sei. Dabei soll sich der Mann eine Verletzung am Arm sowie eine Platzwunde am Kopf zugezogen haben. Zeugen informierten die Einsatzkräfte, die den Tatverdächtigen wenig später im Umfeld festnehmen konnten. Nachdem bei dem 28-Jährigen diverse Drogen sowie ein Messer aufgefunden wurden, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung veranlasst. Bei dieser konnten weitere Substanzen festgestellt werden. Der Tatverdächtige beendete seinen Abend nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung in einem Polizeigewahrsam. Der 31-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.