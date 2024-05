30-Jähriger bei versuchtem Raub am Kopf verletzt

Nr. 1065

Wegen eines versuchten schweren Raubes heute früh in Friedrichshain ermittelt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City). Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hielten sich ein 30-Jähriger und seine zwei Begleiter im Alter von 25 und 17 Jahren am Zugang zum Volkspark Friedrichshain in der Friedenstraße Ecke Weinstraße auf, als sie gegen 5.50 Uhr von einem Unbekannten unter Vorhalten einer Langwaffe zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert wurden. Nachdem sie darauf nicht eingingen, soll der unbekannt gebliebene Mann zweimal in die Luft geschossen und dann dem 30-Jährigen mit dem Schulterstück der Waffe gegen den Kopf geschlagen haben. Anschließend sei der Mann in Richtung Höchste Straße geflüchtet. Der 30-Jährige kam zur ambulanten Behandlung seiner Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus. Seine Begleiter blieben unverletzt. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 fanden das Schulterstück der Waffe unweit des Tatorts und stellten es sicher. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.