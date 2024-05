Schwerer Raub in Bar

Nr. 1661

In der vergangenen Nacht kam es in Reinickendorf zu einem schweren Raub durch vier unbekannte Männer. Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten kurz nach 23 Uhr vier Unbekannte, von denen drei maskiert waren, eine Bar in der Residenzstraße und schlugen und traten auf den 34 Jahre alten Mitarbeiter ein, wobei sie seine Halskette sowie sein Handy entwendeten. Einer der Tatverdächtigen führte dabei ein Messer mit sich und verletzte damit den 34-Jährigen, der eine ärztliche Behandlung später ablehnte. Ein anderer Tatverdächtiger soll eine Faustfeuerwaffe in seiner Hand gehalten haben, diese soll aber nicht zum Einsatz gekommen sein. Im weiteren Verlauf begab sich einer der Angreifer hinter den Tresen und nahm die Tageseinnahmen an sich. Ebenfalls erbeuteten die Männer einen Tresor aus der Bar. Nach der Tat verließen die unbekannten Männer die Bar und flüchteten in Richtung Emmentaler Straße. Die weiteren Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.