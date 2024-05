Kind wird angefahren und verletzt

Nr. 1059

Gestern Nachmittag wurde ein Kind in Kreuzberg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den Angaben von Zeuginnen und Zeugen saß der elfjährige Junge gegen 17.10 Uhr in einem Bus der Linie 140 und wurde aus einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe etwa gleichaltriger Jungs heraus rassistisch beleidigt und geschlagen. Als der Busfahrer, der die Waldemarstraße in Richtung Mariannenplatz befuhr, an der Haltestelle Adalbertstraße stoppte, soll der Elfjährige vorne aus dem Linienbus vor der Gruppe geflüchtet und vor dem Bus auf die Fahrbahn der Waldemarstraße getreten sein. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer, der die Haltestelle gerade passierte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Durch den Aufprall und den Sturz erlitt der Junge Kopfverletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme machten Zeugen die Einsatzkräfte am Ort auf einen Achtjährigen aufmerksam, der der Kindergruppe im Bus angehören soll. Das Kind wurde befragt und anschließend seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen zu den anderen Gruppenmitgliedern sowie zum Unfallhergang dauern an.