Versuchter Diebstahl aus Geldautomaten

Nr. 1054

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Diebstahls aus einem Geldautomaten nach Fennpfuhl alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Zeugen gegen 3.30 Uhr drei bis vier Tatverdächtige, die sich gewaltsam Zugang zum Vorraum eines Lebensmittelgeschäfts in der Bernhard-Bästlein-Straße verschafft haben sollen. Dort hätten die Unbekannten versucht, einen Geldausgabeautomaten zu sprengen. Als dies misslang, seien die Tatverdächtigen in einem Pkw in unbekannte Richtung geflohen. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.