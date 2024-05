Wohnungsbrand - mehrere Personen mit Rauchgasvergiftungen

Nr. 1053

Polizei und Feuerwehr rückten gestern Morgen nach Steglitz aus. Gegen 8.30 Uhr stand eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leydenallee in Vollbrand. Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohnerinnen und Bewohner und löschte den Brand. Die Bewohner der Brandwohnung, ein 78 Jahre alter Mann und eine 69 Jahre alte Frau, wurden von den Rettungskräften mit Rauchgasvergiftungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Hausbewohnerinnen, die ebenfalls Rauchgasvergiftungen erlitten hatten, darunter ein neunjähriges Mädchen, wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt. Während der Löscharbeiten waren die Leydenallee, die Schützstraße und die Berlinickestraße bis 11.45 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Aufgrund des Notarzteinsatzes blieb auch die Kreuzung Wolfensteindamm/Birkbuschstraße von 8.50 Uhr bis 9.55 Uhr gesperrt. Davon war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.