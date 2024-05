Mehrere brennende Fahrzeuge

Nr. 1052

In Kladow brannten in der vergangenen Nacht drei Fahrzeuge. Gegen 0 Uhr hatte ein Anwohner die Feuerwehr alarmiert, da er durch einen lauten Knall auf zwei brennende Motorroller auf einem Parkplatz im Kladower Damm aufmerksam wurde. Das Feuer beschädigte ein weiteres Fahrzeug, welches in unmittelbarer Nähe der Motorroller parkte. Die Feuerwehr löschte die Flammen an den Fahrzeugen. Es wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.