Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1051

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Oberschöneweide wurde ein Motorradfahrer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 12 Uhr eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Rummelsburger Straße in Richtung Lichtenberg. Als die Autofahrerin in Höhe der Einmündung der Mentelinstraße verkehrswidrig wenden wollte, stieß sie mit dem 30-jährigen Zweiradfahrer, der links von ihr in gleicher Richtung unterwegs war, zusammen. Der Fahrer stürzte mit seiner Maschine und erlitt Verletzungen am Becken und am Rücken. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Auch die Pkw-Fahrerin wurde mit einem Schock durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht, welche sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Überführung der Rummelsburger Straße etwa eine Stunde für den Fahrzeugverkehr gesperrt.