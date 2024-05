Mehrere Brände in der Sonnenallee

Nr. 1047

Gestern früh wurden Feuerwehr und Polizei zu mehreren Brandorten in Neukölln alarmiert. Zwischen 3.25 Uhr und 6.15 Uhr brannte es im Bereich der Sonnenallee insgesamt neunmal. Größtenteils wurden die Brände an Müllcontainern in Hinterhöfen und je in einem Fall an einem Motorrad, an einem doppelten Kellerabteil aus Holzverschlägen sowie im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses durch bisher Unbekannte gelegt. Die Feuerwehr konnte die Löschmaßnahmen an den Brandorten erfolgreich abschließen. Durch die Brände wurden unter anderem eine Kawasaki, mehr als 20 Fahrräder und zwei Fenster eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Brandkommissariats des Landeskriminalamts dauern an.