Schwerer Raub auf Hotel und dessen Mitarbeiter

Nr. 1045

In der Nacht zum Sonntag kam es in Charlottenburg zu einem schweren Raub durch vier unbekannte Männer. Gegen 3 Uhr betraten vier unbekannte Männer den Eingangsbereich eines Hotels in der Rankestraße und forderten einen Mitarbeiter unter Vorhalten von Messern und Bedrohung seines Lebens auf, sich auf den Boden zu legen. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchte das Quartett zunächst die Rezeption, entwendete eine Geldkassette und fand einen Tresor vor. Daraufhin zwangen die mutmaßlichen Räuber den 21-Jährigen mit Faustschlägen gegen Kopf und Rücken zur Öffnung des Tresors. Zudem durchsuchten sie den 21-Jährigen und entwendeten sein Bargeld sowie seine privaten und dienstlichen Mobiltelefone. Mit Erlangung der Tatbeute sollen die maskierten Tatverdächtigen das Hotel verlassen haben. Einzig das private Mobiltelefon des 21-Jährigen soll im Aufzug des Hotels zurückgelassen worden sein. Eine medizinische Behandlung lehnte der verletzte Hotelmitarbeiter ab. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.